Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт

13 Февр. 17:53 2019-02-13T17:54:37+03:00

Или, по крайней мере, соблюдать осторожность за рулем

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В Воронежской области из-за смены температурного режима и осадков на дорожном покрытии образовался тонкий слой наледи. Даже самолеты не могут удержаться на полосе, что уж говорить по автомобили? Безусловно, такая погода повышает риск аварийных ситуаций.

- Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. В подобных ситуациях затрудняется торможение автомобиля, следовательно, водителю необходимо соблюдать установленную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, а также избегать резких маневров на дорогах, - говорится в сообщении ГУ МВД по Воронежской области.

Предельно внимательными нужно быть, проезжая по мостам через реки и путепроводы, так как именно эти участки дорог первыми покрываются льдом.

- По возможности, откажитесь от автомобиля и воспользуйтесь общественным транспортом, - советуют инспекторы.

Если вы попали в ДТП или другую нештатную дорожную ситуацию, обратитесь в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам: 8(473) 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU