Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира

13 Февр. 17:19 2019-02-13T17:19:10+03:00

В соревнованиях участвовали спортсменки не только из России, но и из Беларуси, Казахстана, ЛНР и ДНР

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В Санкт-Петербурге прошел традиционный турнир по каратэ «Невский факел». В этом году он отмечает свое 30-летие.

На татами в спортивном комплексе «Комета» встретились более 500 каратистов из 24 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, ЛНР и ДНР. Больше всего спортсменок, было, понятное дело, в команде хозяек соревнований (220 человек), чуть меньше каратисток приехали из Москвы и из Московской области

Воронеж на турнире достояно представила Виктория Будникова. Для нашей спортсменки «Невский факел» стал дебютом в новой для себя категории 12-13 лет, до 42 килограммов. Тем не менее, спортсменка Центра IRBIS победила в пяти поединках, и лишь в одном уступила будущей финалистке. В итоге дебют для Виктории оказался бронзовым.

ИСТОЧНИК KP.RU