Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
В Санкт-Петербурге прошел традиционный турнир по каратэ «Невский факел». В этом году он отмечает свое 30-летие.
На татами в спортивном комплексе «Комета» встретились более 500 каратистов из 24 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, ЛНР и ДНР. Больше всего спортсменок, было, понятное дело, в команде хозяек соревнований (220 человек), чуть меньше каратисток приехали из Москвы и из Московской области
Воронеж на турнире достояно представила Виктория Будникова. Для нашей спортсменки «Невский факел» стал дебютом в новой для себя категории 12-13 лет, до 42 килограммов. Тем не менее, спортсменка Центра IRBIS победила в пяти поединках, и лишь в одном уступила будущей финалистке. В итоге дебют для Виктории оказался бронзовым.
ИСТОЧНИК KP.RU