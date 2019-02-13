Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежцам предлагают узнать, что такое «заповедная» любовь. 16 февраля в Центральной усадьбе Воронежского заповедника пройдет мероприятие «Будь добр - люби как бобр». 16 февраля с 17:00 до 22:00 всем гостям приоткроют тайну личной и семейной жизни коренных обитателей Усманского бора.
Знаете ли вы, кто работает аистом у животных? Запретна ли любовь между канадским и речным бобром?
- Сейчас, когда под толстым слоем льда начинается пора любви у наших бобров, самое время выяснить у каких животных пары складываются на всю жизнь, - отмечают в заповеднике.
Кроме того, вас ждут: игра-викторина, познавательные экскурсии, тематические фотозоны, мастер-классы.
Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU