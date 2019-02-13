2019-02-13T17:00:24+03:00
Спорт

Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу

Соревнования проходили в Швеции
Юрий КОЗЛОВ
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Анастасия Артамонова со своим отцом и личным тренером Валерием Артамоновым.Анастасия Артамонова со своим отцом и личным тренером Валерием Артамоновым.Фото: cspsk-vrn.ru
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На турнире в Швеции The Golden Girl главной «золотой девушкой» стала Анастасия Артамонова из Воронежа. В соревнованиях участвовали 285 спортсменок из 24 стран. Турнир в Швеции был одним из этапов подготовки к чемпионату Европы среди женщин, который стартует во Владикавказе 8 марта.

Настя, в копилке которой уже есть три титула победителя первенства Европы по боксу, начинала соревнования, минуя стадию четвертьфинала. В весовой категории до 54 килограммов Анастасия боксировала в полуфинале с француженкой Каролиной Крювелье. По мнению отца, а также личного тренера спортсменки Валерия Артамонова, эта встреча была самой тяжелой для нее за весь турнир. По итогам в целом равного боя судьи отдали предпочтение воронежской спортсменке. А вот в финале напору Анастасии ничего не смогла противопоставить Эмма Фланнери из Ирландии. Счет 5:0 в пользу нашей спортсменки.

Настя победила в обоих боях. Фото: cspsk-vrn.ru

Настя победила в обоих боях.Фото: cspsk-vrn.ru

Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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