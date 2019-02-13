2019-02-13T16:26:09+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера

Он ушел из дома и не вернулся
Олег ИВАНОВ
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Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении этого человека, позвоните по телефонам 8-906-670-23-44 или 112Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении этого человека, позвоните по телефонам 8-906-670-23-44 или 112
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13 февраля волонтеры сразу двух отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт» начали поиски Серебрякова Василия Карповича. 81-летний пенсионер вышел из дома №50 на улице 25 января еще 12 февраля, да так и не вернулся. Ситуация осложняется тем, что у пожилого человека проблемы со слухом: если правое ухо немного слышит, то левое и вовсе практически не работает.

Рост пенсионера – 180 см. У него среднее телосложение: вес – 70 кг. В день исчезновения Василий Карпович был одет в рыжую дубленку до колен, спортивные теплые штаны, рыбацкие сапоги и коричневую шапку. Также с собой у мужчины была светло-коричневая барсетка с документами.

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении этого человека, позвоните по телефонам 8-906-670-23-44 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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