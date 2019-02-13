2019-02-13T16:12:33+03:00
Общество

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области

Всего изъятие документов происходит в 13 регионах
Олег ИВАНОВ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят обыски в крупных российских агрохолдингах. Предполагается, что это связано с уклонением от уплаты налогов, а также с незаконным возмещением сумм НДС. Для подтверждения этой информации и происходят изъятия документов по всей стране.

Согласно данным источника «Интерфакс», знакомого с ситуацией, работы проводятся одновременно в 13 регионах страны, в том числе и в Воронежской области. Кроме того, документы изымают в офисах агропредприятия в соседних регионах: Тамбовском, Белгородском и Липецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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