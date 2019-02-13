2019-02-13T16:11:29+03:00
Спорт

Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы

Татьяна Гузун победила во всех пяти поединках [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Татьяна Гузун.Татьяна Гузун.Фото: cspsk-vrn.ru
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Спортсменка из Воронежа Татьяна Гузун триумфально выступила на Кубке Европы по дзюдо. Она выступала в весовой категории до 63 килограммов. Соревнования, проходившие в итальянском городе Фоллоннике, были одним из этапов отбора на первенство Европы. Наша спортсменка, которую тренирует ее отец Иван Гузун и старший тренер сборной команды Воронежской области по дзюдо Анатолий Емков, выиграла все пять поединков.

- Особенно сложным получился полуфинал, где соперницей Татьяны была Джоанна Ван Лишоут из Нидерланд – прошлогодняя победительница первенства Европы. Основное время поединка завершилось вничью, а в дополнительное время наша спортсменка вырвала победу, - рассказал Анатолий Емков.

Против приемов Татьяны у ее соперниц не нашлось контраргументов. Фото: cspsk-vrn.ru

Против приемов Татьяны у ее соперниц не нашлось контраргументов.Фото: cspsk-vrn.ru

Татьяна Гузун (вторая слева) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Татьяна Гузун (вторая слева) на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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