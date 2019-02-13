Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
Спортсменка из Воронежа Татьяна Гузун триумфально выступила на Кубке Европы по дзюдо. Она выступала в весовой категории до 63 килограммов. Соревнования, проходившие в итальянском городе Фоллоннике, были одним из этапов отбора на первенство Европы. Наша спортсменка, которую тренирует ее отец Иван Гузун и старший тренер сборной команды Воронежской области по дзюдо Анатолий Емков, выиграла все пять поединков.
- Особенно сложным получился полуфинал, где соперницей Татьяны была Джоанна Ван Лишоут из Нидерланд – прошлогодняя победительница первенства Европы. Основное время поединка завершилось вничью, а в дополнительное время наша спортсменка вырвала победу, - рассказал Анатолий Емков.
Против приемов Татьяны у ее соперниц не нашлось контраргументов.Фото: cspsk-vrn.ru
Татьяна Гузун (вторая слева) на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU