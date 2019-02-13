В Воронеже ограбили ювелирный магазин

13 Февр. 15:51 2019-02-13T15:53:13+03:00

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Вечером во вторник, 12 февраля, жители Левобережного района стали свидетелями скопления полиции возле ювелирного магазина, расположенного по адресу: Ленинский проспект, 111. Оказалось, что эту торговую точку ограбили. В полиции пока от комментариев воздерживаются, отметив только, что в тот день в 18.30 в магазине украли золото.

Напомним, последние два «громких» ограбления торговых точек, где продают ювелирные изделия, были на редкость странными и глупыми. 14 января 2019 года стало известно о происшествии в торговом центре на улице 20 лет Октября. Там 31-летний житель Хохольского района разбил витрину магазина ледяной глыбой, схватил кольцо и убежал. Его быстро догнали полицейские. Незадачливый грабитель проглотил кольцо, но от ответственности это его не спасло. Преступнику грозит до четырех лет тюрьмы.

4 апреля 2015 года житель Карачаево-Черкессии среди бела дня попытался вынести лоток с ювелирными украшениями из торгового центра в Ленинском районе – продавец в этом момент куда-то отошел. Зато момент кражи заметила одна из посетительниц ТЦ. Женщина обратилась, куда следует, и преступника быстро поймали. Между тем, он почти утащил драгоценностей на 3,5 миллиона рублей.

Самая крупная кража за последние почти десять лет была 11 марта 2009 года в Железнодорожном районе. Утром директор магазина пришла на работу и увидела, что сейф открыт. Из него исчезли деньги и драгоценности на общую сумму более 86 миллионов рублей. Все пропавшие ювелирные изделия были застрахованы. На место преступления приехали следователи ГУВД. Они выяснили, что грабители заранее отключили сигнализацию, сейф не взломали, а открыли, используя код доступа. После кражи преступники вышли через пожарный выход. Его они также не взламывали, а открыли ключом.

ИСТОЧНИК KP.RU