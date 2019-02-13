2019-02-13T15:25:25+03:00
Общество

Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей

Многие предпочитают «отлежаться дома», чем идти в поликлиннику
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В региональном управлении Роспотребнадзора огласили цифры по заболеваниям гриппом и ОРВИ с 4 по 10 февраля. За прошедшую неделю за помощью врачей обратились 18896 жителей области, 11 345 из них – дети. Так что вирусы все более уверенными шагами идут в том числе и по нашему региону.

Мы решили проверить официальную статистику с помощью социологической службы «Ваше мнение» и прямо спросили горожан: «Успели ли они уже поболеть в 2019 году?». Здесь нужно учитывать, что в отчетах санврачей в основном фигурируют дети. И это понятно, ведь многие родители беспокоятся за своих сыновей и дочерей, к тому же нужна справка для школы. Сами же взрослые люди зачастую находятся способы либо схитрить, либо пересилить себя – таким образом их просто не учитывают. Поэтому наш вопрос адресовался только тем, кому уже есть 18 лет.

Так, 71% опрошенных взрослых воронежцев уверяют, что не болели за прошедшие полтора месяца. А что же оставшаяся «треть»?

Только 9,5% горожан, увидев, что температура на градуснике достигла отметки в «37», а то и в «38», не преминули обратиться к врачу. Эти люди даже оформили официальный больничный.

Удивляют куда больше другие 16% - они болели дома и почему-то не решились обратиться к медикам. В этом числе есть и пенсионеры, которые видимо больше рассчитывают на свой жизненный опыт, и те, кто просто договорился с начальством «отлежаться пару деньков».

Ну а как же герои? Те кто и в мороз, и в стужу, и с температурой 39, и с шквалистым кашлем и с задорным насморком идут на учебу или на работу? Таких оказалось не так уж много. По крайней мере, сами признались только 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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