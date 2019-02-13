В Воронеже приуныл светофор

13 Февр. 15:18 2019-02-13T15:18:44+03:00

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В соцсетях обратили внимание на грустный воронежский светофор. Объект на перекрестке 45-й Стрелковой дивизии и Новгородской слегка приуныл: блок с огнями сорвался со столба и повис на проводах.

В комментариях автору поста посоветовали взять изоленту и самому решить проблему. К счастью, делать этого не пришлось.

В городской администрации быстро отреагировали на сообщение. Как отметил представитель мэрии, информацию уже передали в Центр организации дорожного движения. В таких случаях желательно самим направлять обращения в электронную приемную мэрии или сообщать напрямую в Центр по телефону 247-53-48.

ИСТОЧНИК KP.RU