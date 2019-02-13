2019-02-13T14:58:26+03:00
Общество

В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения

Оперативные службы отработают технику эвакуации людей из офисной многоэтажки
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Килькин Артемфото Килькин АртемФото: из архива «КП»
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Чиновники мэрии просят воронежцев не волноваться и не поддаваться панике, если они увидят 14 февраля на улице Кирова у офисного здания под номером 6а скопление пожарных и медиков.

С 10.00 до 12.00 в офисном многоэтажном здании пройдут плановые пожарно-тактические учения. Оперативные службы будут отрабатывать технику эвакуации сотрудников и посетителей многофункционального комплекса «Романовский» при возникновении условного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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