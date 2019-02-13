2019-02-13T14:45:14+03:00
Авто

На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин

Небольшое падение цен идет по всей стране
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Иногда о воронежских заправках появляются хорошие новостиИногда о воронежских заправках появляются хорошие новостиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Неожиданная и довольно приятная новость для воронежских автомобилистов. Некоторые сети снизили цены на распространенные виды топлива. В частности, еще несколько дней назад один литр АИ-92 на Shell или ВТК обходился в 42.70 руб., сейчас - 42.50 руб. В этих сетях снизилась и цена 95-го. А вот 100-й и дизельное топливо остались непоколебимы.

По данным "Нефтегаз.ру", средние розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с 4 по 8 февраля снижались по всей стране. Правда, это было менее заметно: стоимость падала всего на 1-2 копейки.

Конечно, все эти удешевления мало чего стоят на фоне недавних подорожаний. За 2018 год цены на бензин в Воронежской области выросли на 11,2%. Еще сильней поднимались цены на дизельное топливо - 18,2%. В начале января цены снова подскочили - на сей раз из-за повышения НДС. Параллельно с этим неуклонно дешевел автомобильный пропан-бутан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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