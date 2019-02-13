Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы

13 Февр. 14:32 2019-02-13T14:32:03+03:00

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Мы рассказывали накануне о смерти в Терновском районе гостя из Москвы, зараженного вирусом гонконгского гриппа (H3N2). Мужчина поступил в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, но все же спасти москвича не сумели.

13 февраля в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что стала известна предварительная причина смерти мужчины в Терновской районной больнице.

- В результате проведенного патологоанатомического исследования установлена предварительная причина смерти мужчины – заболевание сердечно-сосудистой системы. Состояние больного усугубило наличие хронической соматической патологии. Таким образом, присутствие вируса гриппа А (H3N2) в организме больного не связано с развитием заболевания и не могло стать причиной его смерти. Окончательная причина смерти будет установлена не ранее чем через две недели, после получения результатов гистологического исследования, - объяснили в облздраве

ИСТОЧНИК KP.RU