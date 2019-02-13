Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей

13 Февр. 14:22 2019-02-13T14:22:13+03:00

Это более чем на 7 миллионов дешевле, чем планировалось изначально

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Капремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Плехановская, д.8 обойдется на 7 миллионов дешевле, чем планировалось изначально. Речь идет о бывшей гостинице «Дон». Победителем тендера стала компания «СВК Стандарт», которая запросила за свои услуги лишь 51,8 млн. рублей.

Напомним, начальная она же максимальная цена контракта оценивалась в 59,1 млн. рублей. Подрядчику предстоит сделать многое: разобраться с отоплением, кондиционированием, водопроводом и канализацией, электроснабжением, системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. И это лишь малая часть того, что нужно сделать.

Кстати в аукционе приняли участие еще четыре компании. «ПСТ Сервис» предложил 52 миллиона, «Строй-капитал» - 53 миллиона, «Теплоэнергомонтаж» и «СК-Престиж» - по 57,7 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU