2019-02-13T14:05:57+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей

Женщина запуталась в финансовых операциях
Олег ИВАНОВ
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64-летняя жительница Воронежа, проживающая на улице Переверткина, разместила на одном из сайтов объявление о продаже гаража. Покупатель нашелся вскоре: женщине позвонила незнакомка и сообщила, что готова внести предоплату 25 тысяч рублей.

По традиционной схеме мошенница запутала хозяйку гаража и предложила ей отправиться к ближайшему банкомату. Так как финансовая операция оказалась сложна для пенсионерки, ей все «объяснила» собеседница по телефону. Более того, она действительно перевела ей деньги.

Через несколько минут пенсионерке позвонил уже мужчина и сказал, что они случайно перевели сумму, превышающую 25 тысяч и необходимо вернуть часть денег. В ходе разговора он выяснил у пожилой женщины логин и пароль от ее личного кабинета, после чего, со всех счетов женщины были списаны 139 тысяч рублей.

На аналогичный «трюк» попался и 44-летний воронежец: он потерял 122 тысячи рублей, пытаясь сдать в аренду свою квартиру.

- Призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денежных средств, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов, - обращается воронежская полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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