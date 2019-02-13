Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
На встрече с журналистами прокурор Воронежской области Николай Шишкин затронул тему проблемного автодилера "Гаус". Как он рассказал, пострадавшие клиенты салона приходили к нему на прием.
- Ситуация находится в гражданско-правовом русле. Клиентам автосалона надо идти в суд, - прокомментировал ситуацию Николай Шишкин. - По поводу обращений в прокуратуру: вы стучитесь не в ту дверь!
Отметим, что директора "Гауса" Михаила Швыдченко сегодня задержали полицейские. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, его подозревают в преступлении по статье "Присвоение или растрата". Швыдченко грозит до десяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU