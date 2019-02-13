2019-02-13T13:53:06+03:00
Общество

В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже

Рейс пришлось перенести на три часа
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Изначально рейс с 45 пассажирами должен был вылететь в аэропорт Внуково в 7:30Изначально рейс с 45 пассажирами должен был вылететь в аэропорт Внуково в 7:30Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Руслайн», который должен был отправиться 13 февраля из Воронежа в Москву, задержали более чем на три часа. Изначально рейс с 45 пассажирами должен был вылететь в аэропорт Внуково в 7:30. Пассажиры в социальных сетях сообщили, что самолет занесло на покрытой льдом взлетной полосе и вынесло в чистое поле.

- При попытке руления на взлетно-посадочной полосе произошла произвольная остановка воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления (без выкатывания за ее пределы). Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, - объявили в пресс-службе авиакомпании «Руслайн».

В соответствии с правилами безопасности пассажиров действительно эвакуировали в здание аэропорта. В это время воздушное судно отбуксировали на место стоянки для осмотра. В итоге эксперты решили, что борт находится в полностью исправном состоянии.

- Произошедшее событие не относится к авиационным происшествиям и инцидентам, - уверены в авиакомпании.

Рейс вылетел в 11:01, прибытие его планировалось в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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