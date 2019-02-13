Прокурор Воронежской области о финансовых аферах: «Мошенники нашли лазейки в законодательстве, надо их устранять»

13 Февр. 13:21 2019-02-13T13:32:45+03:00

Николай Шишкин уверен, что проблема с обманутыми вкладчиками сейчас не такая острая, как несколько лет назад. Фото: Максим ГОРОХОВ

В то же время Николай Шишкин заявил, что, по его мнению, в регионе нет серьезной проблемы с обманутыми вкладчиками

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Прокурор Воронежской области Николай Шишкин поделился мнением о том, как бороться с мошенническими действиями некоторых финансовых организаций:

- Надо признать, что законодательная база не поспевает за действиями многих таких компаний. Нужно закрывать для них лазейку, которая, надо признать, сейчас есть. В то же время считаю, что ситуация с обманутыми вкладчиками в нашем регионе сейчас в целом нормальная. Помню, начинали мы с 4 тысяч людей, лишившихся сбережений, в целом решили эту проблему, сейчас это единичные случаи. С другой стороны, видим всплеск таких афер в Краснодаре и Ростовской области. Изучаем, новая ли это волна подобных мошенничеств, и если да, как с ней бороться. С другой стороны, может это для нас и пройденный этап. Во всяком случае краснодарские и ростовские коллеги сейчас разрабатывают поправки к законам, которые у нас уже приняты.

Напомним, перед Новым годом в Воронеже закрылся офис кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». По предварительным данным, воронежцы потеряли более 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU