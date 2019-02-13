Прокурор Воронежской области о финансовых аферах: «Мошенники нашли лазейки в законодательстве, надо их устранять»
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин поделился мнением о том, как бороться с мошенническими действиями некоторых финансовых организаций:
- Надо признать, что законодательная база не поспевает за действиями многих таких компаний. Нужно закрывать для них лазейку, которая, надо признать, сейчас есть. В то же время считаю, что ситуация с обманутыми вкладчиками в нашем регионе сейчас в целом нормальная. Помню, начинали мы с 4 тысяч людей, лишившихся сбережений, в целом решили эту проблему, сейчас это единичные случаи. С другой стороны, видим всплеск таких афер в Краснодаре и Ростовской области. Изучаем, новая ли это волна подобных мошенничеств, и если да, как с ней бороться. С другой стороны, может это для нас и пройденный этап. Во всяком случае краснодарские и ростовские коллеги сейчас разрабатывают поправки к законам, которые у нас уже приняты.
Напомним, перед Новым годом в Воронеже закрылся офис кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». По предварительным данным, воронежцы потеряли более 25 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU