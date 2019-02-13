Николай Шишкин: «Ситуацию с расчетом тарифов на вывоз мусора держим на контроле»

13 Февр. 13:08 2019-02-13T14:01:57+03:00

Тариф за вывоз мусора вырос с нового года Фото: из архива «КП»

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Отвечая на вопрос редактора «КП-Воронеж» о прокурорском контроле законности начисления новой платы за вывоз мусора прокурор Воронежской области Николай Шишкин отметил:

- Предварительно, в ноябре и декабре 2018 года, было невозможно просчитать новые коэффициенты. Да, повышение тарифа очень значительно и коснется всего населения. Перед правительством региона стояла задача не допустить социального взрыва, и финансовую нагрузку удалось снизить за счет компенсационных выплат из бюджета. В настоящий момент у нас нет никаких претензий к законности действий правительства. Однако мы держим этот вопрос на постоянном контроле.

Напомним, новый тариф на вывоз мусора вступил в силу с января 2019 года. Первоначально он составлял 165 рублей с человека в месяц, но после компенсации региональному оператору затрат на НДС (20%) его удалось снизить до 100,58 рубля. Кроме того, для жителей многоквартирных домов вернули старый принцип начисления платы - по площади жилья, а не по количестиву прописанных жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU