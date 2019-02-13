2019-02-13T14:01:57+03:00
Общество

Николай Шишкин: «Ситуацию с расчетом тарифов на вывоз мусора держим на контроле»

Прокурор Воронежской области прокомментировал законность начислений
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Тариф за вывоз мусора вырос с нового годаТариф за вывоз мусора вырос с нового годаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Отвечая на вопрос редактора «КП-Воронеж» о прокурорском контроле законности начисления новой платы за вывоз мусора прокурор Воронежской области Николай Шишкин отметил:

- Предварительно, в ноябре и декабре 2018 года, было невозможно просчитать новые коэффициенты. Да, повышение тарифа очень значительно и коснется всего населения. Перед правительством региона стояла задача не допустить социального взрыва, и финансовую нагрузку удалось снизить за счет компенсационных выплат из бюджета. В настоящий момент у нас нет никаких претензий к законности действий правительства. Однако мы держим этот вопрос на постоянном контроле.

Напомним, новый тариф на вывоз мусора вступил в силу с января 2019 года. Первоначально он составлял 165 рублей с человека в месяц, но после компенсации региональному оператору затрат на НДС (20%) его удалось снизить до 100,58 рубля. Кроме того, для жителей многоквартирных домов вернули старый принцип начисления платы - по площади жилья, а не по количестиву прописанных жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже