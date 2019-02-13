2019-02-13T13:07:22+03:00
Происшествия

Преподаватель воронежского вуза брала за экзамен 12 тысяч рублей со студента

Ее задержали, когда она получила «вознаграждение» от шести учащихся
Олег ИВАНОВ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ноябре 2018 года преподаватель одного из воронежских вузов «помогла» шести студентам подготовиться к устной части экзамена. Нет, она вовсе не сидела с учащимися, объясняя им свой предмет. Находчивая женщина нашла выход проще: просто дала ребятам правильные ответы на тестовые задания. Как же тут не сдать экзамен успешно?

В ответ женщина попросила лишь небольшое одолжение – можно сказать, «вознаграждение» в размере 12 тысяч рублей с каждого студента. Эти 72 тысяч она и получила через посредника. Через того же человека она после передала сертификаты о сдаче экзамена указанными лицами.

Вот только после получения денег преподаватель была задержана сотрудниками полиции.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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