2019-02-13T13:02:12+03:00
Общество

Прокурор Воронежской области: «В 2019 году в нашем регионе будут убиты не менее 90 человек»

Николай Шишкин также спрогнозировал, что по крайней мере 500 человек погибнет в ДТП
Яков СТРОГОВ
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Николай Шишкин.Николай Шишкин.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Прокурор Воронежской области Николай Шишкин поделился прогнозом на криминальную ситуацию в регионе в 2019 году:

- Могу сказать, что в наступившем году будут убиты не менее 90 человек, по крайней мере 500 людей погибнут в авариях. Будет совершено не менее 28 тысяч преступлений, раскроют не более половины из них. Органы правопорядка возбудят, как минимум, 30 тысяч рублей. Эти цифры основаны на криминологии, которой нас учат.

Прокурор также рассказал о точке зрения надзорного ведомства на ситуацию с оплатой мусора, дело экс-главы Хохольского района Павла Пономарева, а также о том, как бороться с обманом людей финансвовыми организациями. Об этом – в ближайших новостях на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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