2019-02-13T13:19:07+03:00
Происшествия

В районах Воронежской области ни один обвиняемый не выбрал суд присяжных

Хотя в таком порядке могли рассмотреть порядка 120 уголовных дел
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Николай Шишкин.Николай Шишкин.Фото: Максим ГОРОХОВ
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С лета 2018-го суды присяжных могут рассматривать дела не только в областных, но и районных судах. Как рассказал на встрече с журналистами главный прокурор Воронежской области Николай Шишкин, в районных судах нашего региона порядка 120 уголовных дел могут быть рассмотрены присяжными, но ни один из подсудимых не воспользовался таким правом.

- Умышленное убийство, умышленное причинение вреда здоровью, сбыт наркотиков и еще несколько тяжких составов преступлений могут рассматривать присяжные. У нас пока такого прецедента не было. Но то, что происходит в целом по стране, тревожит: на уровне районов по 30% уголовных дел выносятся оправдательные вердикты. Мы трепетно относимся к этой проблеме, потому что я стоял у истоков, когда в области вводили суды присяжных. И я помню первые три оправдательных приговора. Это были люди по локоть в крови. В последствии мы отбили эти дела в Верховном суде. Но все равно появившаяся практика не может не беспокоить.

Как подчеркнул Николай Шишкин, работая в суде присяжных, обвинителю нужно быть не только хорошим юристом, но еще и оратором.

- На уровне областного суда у нас есть профессионалы. Районные прокуроры - подготовленные сотрудники, но когда мы стали оценивать их на предмет публичности, оказалось, что далеко не каждый может красиво сказать, убедить собравшихся в виновности обвиняемого, - добавил главный прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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