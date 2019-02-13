В Воронеже на набережной «Лада» врезалась в бордюр и перевернулась
ДТП случилось на улице Софьи Перовской [фото]
"Лада" встала на крышу прямо посреди дороги.Фото: Андрей Арсентьев, Типичный Воронеж.
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Во вторник, 13 февраля, в 8.30 у дома № 48 на улице Софьи Перовской случилась авария, фото которой выложили сразу в нескольких соцсетях. «Лада-Приора» врезалась в бордюр, перевернулась и стала на крышу.
В городском отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 27-летний мужчина, руливший отечественной легковушкой, не справился с управлением. В аварии, по предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Во всяком случае за медицинской помощью никто не обращался.
С утра 13 февраля шел дождь, на дорогах образовалась гололедица. Не исключено, что это тоже стало одной из причин аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU