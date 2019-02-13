Воронежские полицейские и налоговики договорились, как будут бороться с экономической преступностью

13 Февр. 11:36 2019-02-13T11:37:15+03:00

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Первое совместное заседание общественных советов при ГУ МВД по Воронежской области и при региональном УФНС прошло 12 февраля в главном корпусе ВГУ. Общественники, полицейские и представители налоговой службы обсудили, как общими усилиями можно эффективнее предотвращать экономические преступления.

- Именно за счет взаимодействия представляется возможным обеспечить проведение государственной политики по ликвидации экономической основы коррупции, организованной преступности и экономического экстремизма, пополнению государственного бюджета посредством поступления денежных средств налогоплательщиков, которые ныне преступно уклоняются от уплаты налогов, - отметил начальник регионального ГУ МВД генерал Михаил Бородин.

Далее с докладом выступил главный налоговик области Игорь Понкратов. Он обозначил актуальные блоки взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, привел статистические данные о количестве направленных в полицию материалов налоговых проверок и возбужденных по ним уголовных дел, затронул вопрос совместных выездных проверок в рамках налогового контроля.

В заключении представители обоих ведомств отметили, что благодаря хорошему взаимодействию темпы положительных показателей растут с уверенной динамикой, а в скором времени выйдут на новый уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU