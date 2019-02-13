2019-02-13T11:39:22+03:00
Происшествия

Следователи возбудили дело после гибели троих воронежцев на пожаре

Огонь и дым убили мужчин в возрасте 41 года, 54 лет и 61 года
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Татьяна Коркина
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"Причинение смерти по неосторожности", - так звучит уголовная статья, по которой завели дело после страшного пожара в Таловском районе. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

12 февраля в селе Орловка загорелся частный дом. Когда пожарные справились с огнем и зашли внутрь, то нашли тела троих мужчин в возрасте 41 года, 54 лет и 61 года. "Обнаружены следы термического воздействия", - отметят в отчете судмедэксперты...

Чтобы выяснить причину пожара, следователи и спасатели осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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