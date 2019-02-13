Следователи возбудили дело после гибели троих воронежцев на пожаре
Огонь и дым убили мужчин в возрасте 41 года, 54 лет и 61 года
Фото из архива "КП"Фото: Татьяна Коркина
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"Причинение смерти по неосторожности", - так звучит уголовная статья, по которой завели дело после страшного пожара в Таловском районе. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.
12 февраля в селе Орловка загорелся частный дом. Когда пожарные справились с огнем и зашли внутрь, то нашли тела троих мужчин в возрасте 41 года, 54 лет и 61 года. "Обнаружены следы термического воздействия", - отметят в отчете судмедэксперты...
Чтобы выяснить причину пожара, следователи и спасатели осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU