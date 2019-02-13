В Воронеже 15-я «Лада» сбила женщину
Во вторник, 12 февраля, в 19.30 у дома № 3 на Ленинском проспекте ВАЗ-2115 сбил женщину. Ее накрыли одеялом, чтоб не замерзла. В то время, пока ожидали скорую, момент ДТП сфотографировали и затем выложили в соцсети. В комментариях высказывали предположения, что, раз женщину накрыли одеялом, наверное, она погибла. В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что на самом деле трагедии удалось избежать:
- 45-летнюю женщину отвезли в больницу «Электроника». Там ей диагностировали сотрясение мозга. По предварительным данным, во время ДТП женщина переходила дорогу в неположенном месте. За рулем «Лады» был 27-летний водитель. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.
В ГИБДД напоминают пешеходам, что дорогу переходить надо только по «зебре». При этом надо убедиться, что водитель вас пропускает. Вы можете быть тысячу раз правы, а он виноват, но здоровья рискуете лишиться именно вы.
ИСТОЧНИК KP.RU