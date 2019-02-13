2019-02-13T11:26:41+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-я «Лада» сбила женщину

ДТП случилось на Ленинском проспекте
Юрий КОЗЛОВ
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В комментариях беспокоились, не погибла ли женщина. К счастью, она жива.В комментариях беспокоились, не погибла ли женщина. К счастью, она жива.Фото: Александр Плюта, Аварии/ДТП/Воронежа.
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Во вторник, 12 февраля, в 19.30 у дома № 3 на Ленинском проспекте ВАЗ-2115 сбил женщину. Ее накрыли одеялом, чтоб не замерзла. В то время, пока ожидали скорую, момент ДТП сфотографировали и затем выложили в соцсети. В комментариях высказывали предположения, что, раз женщину накрыли одеялом, наверное, она погибла. В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что на самом деле трагедии удалось избежать:

- 45-летнюю женщину отвезли в больницу «Электроника». Там ей диагностировали сотрясение мозга. По предварительным данным, во время ДТП женщина переходила дорогу в неположенном месте. За рулем «Лады» был 27-летний водитель. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

В ГИБДД напоминают пешеходам, что дорогу переходить надо только по «зебре». При этом надо убедиться, что водитель вас пропускает. Вы можете быть тысячу раз правы, а он виноват, но здоровья рискуете лишиться именно вы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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