Воронежский водитель маршрутки, не отличающий красный от зеленого, получил наказание

13 Февр. 11:00 2019-02-13T11:01:23+03:00

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Многие воронежские маршрутчики верят в существование особых правил дорожного движения, которые позволяют водителям автобусов играючи срезать пробки по клумбам и тротуарам, ненавязчиво поворачивать налево из крайнего правого ряда и так далее, и тому подобное. Увы, этот мифический документ никто никогда не видел. Для маршрутчиков действуют те же правила, что и для всех остальных.

В полиции посмотрели запись с проезжающим на красный "Ситроеном". Выяснили, что дело было на Южно-Моравской 11 февраля. Автобус шел по 88 маршруту. Удалось быстро отыскать водителя. 43-летний местный житель вину отрицать не стал. Мужчина получил штраф в размере тысячи рублей.

- Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02, - напоминают в госавтоинспекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/691565" frameborder="0"></iframe> Маршрутка едет на красный.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU