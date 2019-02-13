Воронежский водитель маршрутки, не отличающий красный от зеленого, получил наказание
Многие воронежские маршрутчики верят в существование особых правил дорожного движения, которые позволяют водителям автобусов играючи срезать пробки по клумбам и тротуарам, ненавязчиво поворачивать налево из крайнего правого ряда и так далее, и тому подобное. Увы, этот мифический документ никто никогда не видел. Для маршрутчиков действуют те же правила, что и для всех остальных.
В полиции посмотрели запись с проезжающим на красный "Ситроеном". Выяснили, что дело было на Южно-Моравской 11 февраля. Автобус шел по 88 маршруту. Удалось быстро отыскать водителя. 43-летний местный житель вину отрицать не стал. Мужчина получил штраф в размере тысячи рублей.
- Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02, - напоминают в госавтоинспекции.
Маршрутка едет на красный.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области
ИСТОЧНИК KP.RU