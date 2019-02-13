2019-02-13T11:01:23+03:00
Общество

Воронежский водитель маршрутки, не отличающий красный от зеленого, получил наказание

43-летнего мужчину оштрафовали [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской областиКадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской области
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Многие воронежские маршрутчики верят в существование особых правил дорожного движения, которые позволяют водителям автобусов играючи срезать пробки по клумбам и тротуарам, ненавязчиво поворачивать налево из крайнего правого ряда и так далее, и тому подобное. Увы, этот мифический документ никто никогда не видел. Для маршрутчиков действуют те же правила, что и для всех остальных.

В полиции посмотрели запись с проезжающим на красный "Ситроеном". Выяснили, что дело было на Южно-Моравской 11 февраля. Автобус шел по 88 маршруту. Удалось быстро отыскать водителя. 43-летний местный житель вину отрицать не стал. Мужчина получил штраф в размере тысячи рублей.

- Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02, - напоминают в госавтоинспекции.

Маршрутка едет на красный.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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