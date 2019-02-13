2019-02-13T10:23:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области тяжелый грузовик ударил пешехода

Мужчина скончался до приезда медиков
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ольховатском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла вчера, 12 февраля, примерно в 21.50 на трассе "Воронеж-Луганск".

62-летний водитель грузовика "Мерседес" по непонятной причине не заметил пешехода - 45-летнего жителя Россошанского района. Последовал удар. Пешеход скончался до приезда медиков.

В полиции начали проверку по факту аварии. Предстоит выяснить, с какой скоростью двигался грузовик, и в каком месте проезжей части находился мужчина.

Как говорят в ГУ МВД, за сутки в области зарегистрировано 113 ДТП, из них в Воронеже – 84. Травмы на дорогах получили четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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