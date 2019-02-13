В Воронеже приставы арестовали совместно нажитое имущество супругов

13 Февр. 09:50 2019-02-13T09:50:08+03:00

Закон позволяет накладывать ограничения на собственность, которая причиталась бы должнику при разводе

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Судебным приставам пришлось арестовать совместно нажитое имущество супругов из-за долга мужа. Об этом рассказали в УФССП по Воронежской области.

Житель Хохольского района задолжал некоему знакомому 1,9 миллиона рублей. Тот не дождался выплат и обратился в суд. Там признали законность его требований.

Судебные приставы выяснили, что должник состоит в браке. Обычно взыскание распространяется лишь на имущество того супруга, кто "забывает" платить. Но если его средств недостаточно, кредитор может требовать большего. Ему причитается та доля общего имущества, которую должник получил бы при расторжении брака.

Приставы тем временем выяснили, что в собственности у жены находятся земельные участки. Как только на них наложили арест, должник нашел откуда-то 1,9 миллиона и расплатился с кредитором.

ИСТОЧНИК KP.RU