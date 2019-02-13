Бесплатное парковочное разрешение для воронежских многодетных семей теперь можно оформить в МФЦ

13 Февр. 08:02 2019-02-13T08:07:33+03:00

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В воронежских центрах "Мои документы" начали выдачу парковочных разрешений для многодетных семей. Об этом сообщают на сайте МФЦ.

Правом могут воспользоваться родители трех и более детей, а также приемные родители, опекуны, попечители. Нужно взять с собой паспорт, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о заключении брака, а также документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Что важно - машина обязательно должна быть в собственности одного из родителей.

Как сообщают в МФЦ, после оформления разрешение действует до того момента, когда старший из трех детей достигнет совершеннолетия.

Уточнить информацию об оформлении документа в МФЦ можно по телефону +7 (473) 226-99-99. Отметим, что разрешение также можно оформить у организаторов парковочной зоны на Пирогова, 87М по предварительной записи по телефону +7 (473) 257-67-00.

Кстати, не так давно в облдуме расширили льготные категории пользователей платных парковок.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU