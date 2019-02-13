2019-02-13T10:33:19+03:00
Общество

«Полгорода прошел в женской одежде и прыгнул с пятого этажа»: на что воронежцы готовы ради любви

В преддверии Дня Святого Валентина «Комсомолка» провела опрос [видео]
Артем САБЛИН
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фото из архива.фото из архива.Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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Кто бы что ни говорил, но 14 февраля самый романтичный праздник во всем мире. Уже сотни лет именно в этот день люди признаются друг другу в любви. В Дании влюбеленные обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, в Испании самые искушенные в делах сердечных отправляют любовное послание с почтовым голубем, во Франции традиционно проводится конкурс на самую длинную серенаду, а в Японии юноши и девушки с помоста соревнуются в самом ярком любовном послании.

В общем, продемонтрировать любовь можно по-разному. Поэтому мы решили спросить у воронежцев: а какие самые безумные поступки ради любви вы совершали?

На что воронежцы готовы ради любимых?.Артем САБЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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