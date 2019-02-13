«Полгорода прошел в женской одежде и прыгнул с пятого этажа»: на что воронежцы готовы ради любви
Кто бы что ни говорил, но 14 февраля самый романтичный праздник во всем мире. Уже сотни лет именно в этот день люди признаются друг другу в любви. В Дании влюбеленные обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, в Испании самые искушенные в делах сердечных отправляют любовное послание с почтовым голубем, во Франции традиционно проводится конкурс на самую длинную серенаду, а в Японии юноши и девушки с помоста соревнуются в самом ярком любовном послании.
В общем, продемонтрировать любовь можно по-разному. Поэтому мы решили спросить у воронежцев: а какие самые безумные поступки ради любви вы совершали?
На что воронежцы готовы ради любимых?.Артем САБЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU