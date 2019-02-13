«Полгорода прошел в женской одежде и прыгнул с пятого этажа»: на что воронежцы готовы ради любви

13 Февр. 07:25 2019-02-13T10:33:19+03:00

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Кто бы что ни говорил, но 14 февраля самый романтичный праздник во всем мире. Уже сотни лет именно в этот день люди признаются друг другу в любви. В Дании влюбеленные обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, в Испании самые искушенные в делах сердечных отправляют любовное послание с почтовым голубем, во Франции традиционно проводится конкурс на самую длинную серенаду, а в Японии юноши и девушки с помоста соревнуются в самом ярком любовном послании.

В общем, продемонтрировать любовь можно по-разному. Поэтому мы решили спросить у воронежцев: а какие самые безумные поступки ради любви вы совершали?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/691516" frameborder="0"></iframe> На что воронежцы готовы ради любимых?.Артем САБЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU