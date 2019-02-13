В Воронежской области все-таки отремонтировали печально прославившуюся адскую больницу

13 Февр. 07:30 2019-02-13T07:30:55+03:00

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В инфекционном отделении Борисоглебской больницы наконец-то завершился ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Печальную славу райбольница приобрела после того, как об ее ужасном состоянии в соцсети рассказали возмущенные местные жители и гостья из Москвы. Они назвали медучреждение «адским». Тогда с потолка и стен прямо на головы пациентам сыпалась штукатурка, в линолеуме были огромные дыры, а мебель выглядела старой и разваливалась на глазах. Теперь больницу не узнать.

- Полубоксы инфекционного отделения полностью отремонтировали и оснастили новой мебелью. Каждый полубокс имеет изолированную от других помещений вентиляцию с естественным побуждением. Также отремонтировали коридоры и служебные помещения отделения, в общей сложности 557 кв. м. - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инфекционное отделение БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» расположено на втором этаже типового трехэтажного корпуса 1970 года постройки. Ремонт проводился поэтапно. Так, в 2016 году починили крышу здания, заменили оконные блоки и полностью отремонтировали третий этаж,

ИСТОЧНИК KP.RU