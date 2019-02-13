2019-02-13T13:44:13+03:00
Общество

В Воронеже из окна многоэтажки выбросили живую черепаху

У животного треснул панцирь
Юлия ДИДЕНКО
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Черепаха1.Если найдутся желающие дать черепашке шанс выжить, прошу обращаться +7 900 303 99 01.

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В Воронеже из окна многоэтажки неизвестные выбросили живую черепаху. Инцидент произошел на улице Владимира Невского во дворе дома №32. Животное получило трещину в панцире. Видеозапись происшествия воронежец Михаил выложил на своем канале в Youtube.

Под лопнувшим панцырем у несчастного животного образовалась серьезная рана. Из нее, как и изо рта, шла кровь. Минут 15-20 черепаха еще перемещалась по льду, пока ее не заметили дети, гуляющие в этот момент на площадке. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы питомец упал ребенку на голову, не говоря уже о жестоком обращении с животными.

- Проанализировав видеозапись, можно определить всего 11-12 квартир, в одной из которых проживает существо, совершившее данный поступок. На данный момент не получено видео ещё с одной камеры, находящейся на верхних этажах. Если камера была исправна и удастся получить видео, "нехорошая квартира" будет определена точно. Прошу людей, проживающих по данному адресу, оказать помощь в выявлении лица, совершившего данное деяние, - обратился Михаил к воронежцам.

Сейчас черепаха находится у Михаила дома. Но подходящих условий для ее лечения и проживания у него нет. Временно горожанин поселил ее в тазу. Поэтому он ищет новых хозяев для питомца. С ним можно связаться по номеру, указанному под видео.

Черепаха1.Если найдутся желающие дать черепашке шанс выжить, прошу обращаться +7 900 303 99 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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