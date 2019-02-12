Воронежский «Факел» проиграл второй матч подряд на Кубке ФНЛ

12 Февр. 22:06 2019-02-12T22:10:23+03:00

В этом матче даже Игорь Лебеденко не мог ничего поделать с обороной курян. Фото: с сайта ФК "Факел"

На этот раз наши футболисты уступили соседям по Черноземью – курскому «Авангарду» [видео]

Изменить размер текста: A A

Второй матч Кубка ФНЛ 2019 года в кипрском городе Пафос стал немногим лучше первого. Напомним, в стартовой игре «Факел» с треском продул московскому «Спартаку-2» - 0:4.

«Авангард» обязан был открывать счет на четвертой минуте – куряне били пенальти. Однако Коробов вспомнил, что когда-то играл в «Факеле» и у него сбился прицел, мяч пролетел мимо ворот. Но первый гол в ворота воронежцев был отложен ненадолго. Уже на восьмой минуте Земсков точно замкнул прострел с правого фланга – 0:1.

«Факел» временами неплохо контролировал мяч, но до реальных угроз воротам «Авангарда» дело не доходило. Куряне, напротив, чудом не забили, а вскоре, на 58 минуте, в суматохе после подачи с углового случилась серия рикошетов, счастливая для Григорьева – 0:2. После удаления Мануковского на 73 минуте все стало окончательно ясно, и больше счет не менялся.

«Факел» играл в таком составе: Лантратов, Молодцов (Кагермазов, 64), Бабенков, Осипенко, Пройич, Афанасьев (Макарчук, 73), Мануковский, Кузьмин (Русак, 58), Ломакин (Олейников, 64), Лебеденко (к) (Дутов, 76), Бирюков (Божин, 47).

После матча наставник нашей команды Игорь Пывин указал на то, что команда плохо вошла в игру, потом немного наладила контроль над мячом, второй тайм вообще его подопечным не удался плюс еще и удаление сказалось. В то же время тренеру понравился более стройный переход из обороны в атаку, чем в матче со «Спартаком-2».

Следующую игру на Кубке ФНЛ «Факел» проведет с неоднократным чемпионом Эстонии – ФК «Левадия». Матч пройдет 15 февраля, начнется он в 19.15.

Кубок ФНЛ-2019. "Факел" - "Авангард" - 0:2.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Факел - Авангард 0:2

ИСТОЧНИК KP.RU