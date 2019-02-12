2019-02-12T21:32:20+03:00
Звезды

В Воронеж приедет ансамбль песни и пляски Донских казаков

Коллектив, в составе которого выступают 90 артистов, даст концерт в театре оперы и балета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 февраля в Воронеже выступит Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. Легендарному коллективу, созданному в Ростове-на-Дону, больше 80 лет! За такую долгую творческую жизнь ансамбль, который является визитной карточкой южного края, объездил весь мир - артистов восторженно принимали в Болгарии, Польше, США, Франции, Германии, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Японии, Китае, Черногории, Греции, Турции, Шотландии, Венгрии, Словении.

В Воронеж «Донские казаки» привезут двухчасовую программу «Едут, едут по Берлину наши казаки». В программе хиты «Любо братцы, любо», «Не для меня», лирические и плясовые казачьи песни донского края, сюжетные танцы с элементами «рубки», джигитовки и необыкновенно зрелищными трюками, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы, а также излюбленные публикой номера, которые входят в «золотой фонд» творчества России. На гастроли приедут 90 артистов.

Концерт пройдет 21 февраля в театре оперы и балета, начало в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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