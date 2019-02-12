Сотрудники ГИБДД под Воронежем помогли пожилой паре, попавшей в аварию
Полицейские довезли их домой и перегнали их автомобиль
Изменить размер текста:
На днях сотрудники ГИБДД в Павловском районе помогли пожилой паре, попавшей в ДТП.
80-летний пенсионер во время гололеда не справился с управлением, машину занесло, она получила механическое повреждение. 76-летняя супруга водителя испугалась. Он сам уже не смог из-за стресса сесть за руль.
Пенсионеры попросили о помощи полицейских. Старшие лейтенанты полиции Евгений Ольховатский и Виталий Такнов отвезли пожилых людей на патрульном автомобиле и перегнали их поврежденный автомобиль домой.
ИСТОЧНИК KP.RU