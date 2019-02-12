Сотрудники ГИБДД под Воронежем помогли пожилой паре, попавшей в аварию

12 Февр. 19:40 2019-02-12T19:40:32+03:00

Полицейские довезли их домой и перегнали их автомобиль

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На днях сотрудники ГИБДД в Павловском районе помогли пожилой паре, попавшей в ДТП.

80-летний пенсионер во время гололеда не справился с управлением, машину занесло, она получила механическое повреждение. 76-летняя супруга водителя испугалась. Он сам уже не смог из-за стресса сесть за руль.

Пенсионеры попросили о помощи полицейских. Старшие лейтенанты полиции Евгений Ольховатский и Виталий Такнов отвезли пожилых людей на патрульном автомобиле и перегнали их поврежденный автомобиль домой.

ИСТОЧНИК KP.RU