2019-02-12T19:05:32+03:00
Происшествия

Липецких налетчиков, грабивших АЗС в Воронежской области, отправили в колонию на длительные сроки

Четверо мужчин совершили 16 ограблений заправок в трех областях
Ярослав ИВАНОВ
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В Липецкой области осудили банду серийных налетчиков на заправки. Компания из четверых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет с марта по май 2017 года грабила АЗС в Воронежской, Липецкой и Рязанской областях. Банда совершала разбойные нападения по ночам. Мужчины передвигались на угнанных в Новоусманском и Нижнедевицком районах машинах, надевали маски и перчатки, угрожали работникам заправок оружием и похищали деньги и товары. Машины после налета банда разукомплектовывала, продавала на запчасти или сдавала на металлолом.

Разбойников задержали воронежские оперативники вместе с липецкими коллегами в момент подготовки к очередному преступлению. Всего им предъявили обвинение в 16 тяжких и особо тяжких эпизодах.

Суд приговорил двоих мужчин к 9 годам лишения свободы еще двоих - к 11 и 7,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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