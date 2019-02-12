В Воронежской области умер москвич, зараженный вирусом гонконгского гриппа
В региональном департаменте здравоохранения сообщили о смерти в Терновском районе гостя из Москвы, зараженного вирусом гонконгского гриппа (H3N2). Мужчина поступил в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, но все же спасти москвича не сумели.
- Однако не факт, что мужчина умер именно от гриппа. Он мог им и не болеть, просто вирус присутствовал в организме. Точную причину смерти определят только после получения результатов патологоанатомической экспертизы, - уточнили в областном департаменте здравоохранения. – Именно вирус гонконгского гриппа является доминирующим в нашем регионе. От него сделали прививки уже более миллиона жителей Воронежской области.
Напомним, мы писали о том, что за неделю с 4 по 10 февраля гриппом и ОРВИ заразились 18896 жителей Воронежской области, 11345 из них – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU