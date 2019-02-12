2019-02-12T18:43:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области умер москвич, зараженный вирусом гонконгского гриппа

Причину его смерти предстоит установить
Юрий КОЗЛОВ
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В департаменте здравоохранения утверждают, что прививку от гонконгского гриппа сделали более чем миллиону жителей Воронежской области.В департаменте здравоохранения утверждают, что прививку от гонконгского гриппа сделали более чем миллиону жителей Воронежской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В региональном департаменте здравоохранения сообщили о смерти в Терновском районе гостя из Москвы, зараженного вирусом гонконгского гриппа (H3N2). Мужчина поступил в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, но все же спасти москвича не сумели.

- Однако не факт, что мужчина умер именно от гриппа. Он мог им и не болеть, просто вирус присутствовал в организме. Точную причину смерти определят только после получения результатов патологоанатомической экспертизы, - уточнили в областном департаменте здравоохранения. – Именно вирус гонконгского гриппа является доминирующим в нашем регионе. От него сделали прививки уже более миллиона жителей Воронежской области.

Напомним, мы писали о том, что за неделю с 4 по 10 февраля гриппом и ОРВИ заразились 18896 жителей Воронежской области, 11345 из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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