В Воронежской гимназии повесили светильники по цене, в три раза превышающей рыночную

12 Февр. 18:16 2019-02-12T18:17:31+03:00

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Прокурорские работники выявляют случаи хищения и нецелевого использования, а также других махинаций с бюджетными средствами. За 2018 год прокуроры нашли более 2 400 нарушений бюджетного законодательства и привлекли к ответственности 480 должностных лиц.

К примеру, прокуратура Советского района Воронежа обнаружила, что в гимназии имени Бунина во время ремонта повесили светильники, цена которых превышает рыночную в три раза, в результате чего похищено не менее 400 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

В Кантемировском районе директор фирмы заплатит штраф 100 тыс рублей за мошенничество - за получение на основании подложных документов субсидии на компенсацию затрат на оплату труда инвалида.

Отличились и чиновники. Прокуратура области вскрыла ряд нарушений бюджетного законодательства департаментами финансов, аграрной политики, социальной защиты. Ответственным внесены представления, в том числе губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU