В Воронеже выберут лучший торт

12 Февр. 17:35 2019-02-12T17:35:39+03:00

Конкурс на гастрономический символ города пройдет на традиционной продуктовой выставке

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Стали известны даты проведения очередного конкурса «Лучший торт Воронежа». Гастрономический символ города выберут 11-12 апреля в рамках VI специализированной выставки индустрии питания и гостеприимства Expo Food Show.

Конкурс «Лучший торт Воронежа-2019» пройдет в этот раз под девизом «Воронеж - город будущего».

Воронежцы бесплатно смогут оценить мастерство кондитеров, попробовать сладости по новым рецептам и узнать о свежих трендах в отрасли. Выставка пройдет в Expo Event Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU