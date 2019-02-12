Воронежская область вошла в десятку регионов по числу участников международного теста по истории
Участие в акции «Тест по истории Отечества» приняли жители 37 стран
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Подведены итоги международной акции «Тест по истории Отечества», организатором которой выступили члены Общественной молодежной палаты при Государственной Думе РФ и молодежные парламенты регионов. Всего в тестировании приняли участие 748149 человек. Тестирование онлайн прошли 355702 человека, участниками стали пользователи из 37 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU