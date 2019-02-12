2019-02-12T17:00:08+03:00
Происшествия

Двух сотрудников воронежской колонии осудили за незаконный оборот наркотиков и оружия

Теперь один сам отправится в колонию, другой получил условный срок
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудник колонии отправится в… колонию. Уже не на работу. А отбывать срок. 33-летнего сотрудника отдела охраны исправительной колонии № 1 УФСИН России по Воронежской области в сентябре поймали на сбыте марихуаны и хранении наркотиков (их нашли у него в квартире). 12 февраля Семилукский суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

А у 30-летнего инспектора отдела безопасности той же колонии в октябре 2018 года в доме и дворовых постройках нашли почти 700 граммов марихуаны и револьвер «Наган» образца 1895 года, калибра 7,62 мм, пригодный для стрельбы. 11 февраля тот же суд приговорил его за незаконное хранение наркотиков в крупном размере и незаконное хранение оружия к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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