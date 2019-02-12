Вадим Кстенин: «Потенциальные подрядчики по ремонту городских дорог должны быть готовы к максимально жесткой приемке работ»
12 февраля 2019 года объявлены торги на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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В этом году планируется полностью обновить ещё 23 объекта.
– Я ставлю задачу проводить такие торги максимально оперативно, чтобы была возможность начинать масштабные дорожные работы сразу же после наступления соответствующих погодных условий. Все потенциальные подрядчики, выходящие на торги, должны быть готовы к максимально жесткой приемке работ. Ремонт дорог будет вестись под самым строгим контролем, – отметил глава Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU