Под Воронежем мужчина разбился насмерть, упав с чердака
В причинах его смерти разбираются специалисты
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11 февраля в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области погиб сорокалетний мужчина. Потерпевший упал с чердака здания на бетонный пол с высоты более трех метров. Приехавшие медики зафиксировали смерть пострадавшего.
По неподтвержденным данным, мужчина проводил в здании интернет. В причинах его гибели разберутся специалисты. Следователи проводят доследственную проверку, для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU