Под Воронежем мужчина разбился насмерть, упав с чердака

12 Февр. 16:27 2019-02-12T16:27:51+03:00

В причинах его смерти разбираются специалисты

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11 февраля в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области погиб сорокалетний мужчина. Потерпевший упал с чердака здания на бетонный пол с высоты более трех метров. Приехавшие медики зафиксировали смерть пострадавшего.

По неподтвержденным данным, мужчина проводил в здании интернет. В причинах его гибели разберутся специалисты. Следователи проводят доследственную проверку, для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU