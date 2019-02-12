В Воронежской области уголовное дело о падении бетонной плиты на детей возбудили только спустя 10 месяцев

12 Февр. 15:41 2019-02-12T15:54:20+03:00

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Прокуратура области заставила завести уголовное дело о травмировании детей в Хохольском районе. Прокурорские сотрудники отреагировали на длительное бездействие следственных органов, о чем постоянно писали в СМИ.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2018 года. Во время игры на территории бывшего детского сада на 10-летнего мальчика и 12-летнюю девочку упала одна из секций бетонного ограждения, школьники получили травмы, в том числе тяжелые. Но местные следственные органы неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Хохольского района.

Наконец, спустя 10 месяцев, 7 февраля отдел МВД России по Хохольскому району по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Для объективного расследования у дознавателя отдела МВД уголовное дело изъял прокурор района и передал для дальнейшего расследования в Хохольский следственный отдел СКР по Воронежской области. Ведется следствие с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU