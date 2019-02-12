2019-02-12T15:54:20+03:00
Общество

В Воронежской области уголовное дело о падении бетонной плиты на детей возбудили только спустя 10 месяцев

На этом настояла прокуратура
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура области заставила завести уголовное дело о травмировании детей в Хохольском районе. Прокурорские сотрудники отреагировали на длительное бездействие следственных органов, о чем постоянно писали в СМИ.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2018 года. Во время игры на территории бывшего детского сада на 10-летнего мальчика и 12-летнюю девочку упала одна из секций бетонного ограждения, школьники получили травмы, в том числе тяжелые. Но местные следственные органы неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Хохольского района.

Наконец, спустя 10 месяцев, 7 февраля отдел МВД России по Хохольскому району по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Для объективного расследования у дознавателя отдела МВД уголовное дело изъял прокурор района и передал для дальнейшего расследования в Хохольский следственный отдел СКР по Воронежской области. Ведется следствие с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже