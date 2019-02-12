В Воронежскую область не пустили украинские орехи и яблоки

12 Февр. 21:03 2019-02-12T21:03:32+03:00

А абрикосовые косточки из Узбекистана сожгли в аэропорту

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Инспекторы управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям предотвратили ввоз на территорию нашего региона запрещенной продукции растительного происхождения. На пропускном пункте через границу с Украиной в селе Бугаевка они задержали 24 килограмма грецких орехов, свежих яблок и картофеля без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих их безопасность. Всю продукцию отправили обратно на территорию соседнего государства.

А в аэропорту при досмотре ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, также выявили орехи грецкие и сушеные абрикосовые косточки без документов. Изъятую продукцию сожгли на территории аэропорта.

- Без предъявления фитосанитарного сертификата растительная продукция не может быть допущена к ввозу на территорию России, - пояснили в управлении. - Поскольку не исключено наличие в ней вредоносных карантинных организмов и возбудителей заболеваний.

При проникновении на новую территорию карантинные объекты быстро распространяются, приспосабливаются к новым условиям и могут нанести огромный вред культурным растениям.

ИСТОЧНИК KP.RU