Житель Воронежской области может получить 5 лет за хранение пороха

12 Февр. 15:14 2019-02-12T15:14:15+03:00

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У жителя села Дракино Лискинского района полицейские нашли дома металлическую банку с сыпучим веществом, внешне похожим на порох. При этом 61-летний сельчанин не является охотником и разрешения на хранение взрывчатых веществ не имеет. Экспертиза показала, что изъятый порошок является либо бездымным порохом типа «Сокол», либо его аналогом - взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления. Масса найденного порошка потянула на 159,2 грамма.

Подозреваемый рассказал, что банку с порохом купил у своего друга, ныне покойного, для возможного использования в хозяйстве. Теперь сельчанину придется ответить за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU