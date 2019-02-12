В Воронежской области на пожаре погибли трое мужчин

12 Февр. 15:05 2019-02-12T18:27:02+03:00

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Стали известны подробности пожара в в селе Орловка Таловского района. Напомним, там во вторник, 12 февраля, около 7.40 загорелся деревянный дом Он стоял на улице Заречной немного на отшибе – так что угрозы распространения пожара не было.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что звонок о пожаре был в 7.47. На место ЧП выезжали 13 человек на четырех машинах. К моменту приезда специалистов МЧС огонь прорвался сквозь крышу. Полностью затушить пожар удалось в 10.11. Причину возгорания предстоит установить.

Очевидцы ЧП рассказали, что на месте пожара нашли три трупа – 61-летнего хозяина дома и двух его знакомых 41 и 54 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU