2019-02-12T18:27:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погибли трое мужчин

По уточненным данным, сгорели хозяин дома и двое его знакомых
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дом в Орловке сгорел дотла.Дом в Орловке сгорел дотла.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пожара в в селе Орловка Таловского района. Напомним, там во вторник, 12 февраля, около 7.40 загорелся деревянный дом Он стоял на улице Заречной немного на отшибе – так что угрозы распространения пожара не было.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что звонок о пожаре был в 7.47. На место ЧП выезжали 13 человек на четырех машинах. К моменту приезда специалистов МЧС огонь прорвался сквозь крышу. Полностью затушить пожар удалось в 10.11. Причину возгорания предстоит установить.

Очевидцы ЧП рассказали, что на месте пожара нашли три трупа – 61-летнего хозяина дома и двух его знакомых 41 и 54 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже