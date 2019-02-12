10 юных музыкантов Воронежа сыграют с оркестром

12 Февр. 14:56 2019-02-12T14:56:14+03:00

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В Воронеже завершился конкурс «Концерт с оркестром», в котором приняли участие 50 юных музыкантов. 17 февраля пройдет гала-концерт, где лучшие учащиеся детских школ искусств города (отделений духовых и ударных инструментов, народных инструментов, струнно-смычковых инструментов, фортепианных отделений) выступят с академическим симфоническим оркестром филармонии. В концерте примут участие 10 юных исполнителей.

Концерт пройдет в филармонии 17 февраля в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU