В центре Воронежа в аварии пострадала шестилетняя девочка

12 Февр. 14:43 2019-02-12T14:43:52+03:00

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В понедельник, 11 февраля, на набережной Массалитинова столкнулись «Мерседес Бенц 108Д» и «МАZДА СХ-5». Первой машиной управлял 51-летний мужчина. Двигаясь по улицы со стороны Обороны Революции в сторону Степана Разина, он не выдержал дистанцию и допустил столкновение с идущей впереди «Маздой» под управлением 38-летней женщины.

Вместе с мамой в машине находилась ее шестилетняя дочка. Ребенок сидел в автокресле, но, несмотря на это, получил травмы. В больницу девочку привезли уже после ДТП. К счастью, ранения оказались легкими и после оказания помощи маму с малышкой отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что во время поездки ребенок должен находиться в автомобиле только в детском удерживающем устройстве. В случае нарушений требований к перевозке детей водителю грозит административное наказание в виде штрафа 3000 рублей, согласно КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU